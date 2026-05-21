Райан Гарсия: Топурия станет очередным хайповым бойцом UFC, который проиграет боксёру

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия отреагировал на заявление непобеждённого 29-летнего обладателя титула UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии.

«Я сделал себе имя, побеждая парней, которые в боксе гораздо лучше тебя. Ты видел, как многие бойцы ММА пытались это сделать, но ты просто станешь очередным хайповым бойцом UFC, который заработает денег, проиграв боксёру», — написал Гарсия на своей странице в социальной сети Х.

Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, а с 2023-го выступает в полусреднем весе. Гарсия имеет в своём рекорде 24 победы, из которых 20 были одержаны нокаутом, и два поражения.