«От этого у тебя такая уверенность?» Топурия упрекнул Гарсию за употребление допинга

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия упрекнул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе американца мексиканского происхождения Райана Гарсию за использование допинга.

«Самая большая победа в твоей карьере досталась тебе с помощью допинга. От этого у тебя такая уверенность?» — написал Топурия на своей странице в социальной сети Х.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.