Забит Магомедшарипов: не считаю, что я чего-то достиг в спорте

Бывший боец UFC, выступавший в полулёгком весе, россиянин Забит Магомедшарипов высказался насчёт своего наследия в спорте.

«Не знаю, брат. Я особо ничего не достиг и не считаю, что чего-то достиг. Тяжело ответить. Реально не считаю. Делал просто что-то, и так получилось, что в Америку попал. Какие-то [движения] по спорту пошли. А так, чтобы «достиг»…

Если ACBJJ пояс заберу, может, это будет каким-то результатом (смеётся). Семь лет прошло — и вернуться, что-то выиграть! Тогда можно сказать, что я не теряю форму», — сказал Магомедшарипов в интервью пресс-службе ACBJJ.

Забит выступал на профессиональном уровне в ММА с 2012 по 2019 год. В своём рекорде Магомедшарипов имеет 18 побед и одно поражение.