Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Забит Магомедшарипов: не считаю, что я чего-то достиг в спорте

Забит Магомедшарипов: не считаю, что я чего-то достиг в спорте
Комментарии

Бывший боец UFC, выступавший в полулёгком весе, россиянин Забит Магомедшарипов высказался насчёт своего наследия в спорте.

«Не знаю, брат. Я особо ничего не достиг и не считаю, что чего-то достиг. Тяжело ответить. Реально не считаю. Делал просто что-то, и так получилось, что в Америку попал. Какие-то [движения] по спорту пошли. А так, чтобы «достиг»…

Если ACBJJ пояс заберу, может, это будет каким-то результатом (смеётся). Семь лет прошло — и вернуться, что-то выиграть! Тогда можно сказать, что я не теряю форму», — сказал Магомедшарипов в интервью пресс-службе ACBJJ.

Забит выступал на профессиональном уровне в ММА с 2012 по 2019 год. В своём рекорде Магомедшарипов имеет 18 побед и одно поражение.

Материалы по теме
«UFC был невыгоден третий чемпион из России». Забит Магомедшарипов — о решении уйти из ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android