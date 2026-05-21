Экс-глава Bellator анонсировал запуск новой ММА-лиги в 2027 году

Бывший руководитель промоушенов Bellator и Strikeforce Скотт Кокер анонсировал запуск новой лиги по смешанным единоборствам в 2027 году.

«Я всегда знал, что хочу вернуться, когда придёт подходящее время — с правильным видением и тщательно подобранной командой. Это время настало сейчас. Существует огромный спрос на свежий, новый глобальный бренд в ММА. Эта новая лига и возвращение к тому, что действительно важно: честности соревнований, уважению к спортсменам и историям, которые мы можем рассказать миру об их выдающемся пути», — приводит слова Кокера портал MMAJunkie.

Согласно имеющейся информации, Скотт займёт в новом промоушене пост генерального директора. Кроме того, в лигу уже инвестировано около $ 60 млн.

