«Мир увидел, что тебе для победы нужен сок в заднице». Топурия вновь обратился к Гарсии

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия вновь обратился к чемпиону мира по версии WBC в полусреднем весе американцу мексиканского происхождения Райану Гарсии.

«Ты сдал положительный тест на допинг, хотя всё ещё говоришь о том, как «сбиваешь людей с ног». Эта уверенность искусственная. Мир уже увидел, что тебе для победы нужен сок в заднице», — написал Топурия на своей странице в социальной сети Х.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.