Усик ответил, собирается ли стать политиком после завершения карьеры в боксе

39-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о том, чем собирается заняться после завершения карьеры в профессиональном боксе.

«Я, возможно, побоксирую ещё год или полтора. Затем скажу, что с меня хватит. Потом, возможно, пойду работать в сферу кинематографа, буду заниматься бизнесом. Но никакой политики, потому что мне это не нравится. Возможно, я буду тренировать, мне это нравится», — сказал Усик в интервью журналу The Ring.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.

