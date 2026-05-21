Усик высказался насчёт идеи боя против непобеждённого Дэвида Бенавидеса

39-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался насчёт идеи боя против не имеющего поражений чемпиона WBC в полутяжёлом весе американца мексиканского происхождения Дэвида Бенавидеса.

«Что думаю насчёт боя с Бенавидесом? Сейчас это только слухи и разговоры. Мой фокус сейчас стоит только на Рико», — сказал Усик в интервью журналу The Ring.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.