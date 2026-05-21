Турки Аль аш-Шейх анонсировал бой Усика в Турции в 2027 году

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что 39-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик может провести 2027 году поединок в Турции.

«Сейчас мы обсуждаем кое-что, что в будущем представим Усику. Мы думаем, и я знаю, что Александр не хочет говорить о будущем, но мы всё равно планируем. Открою вам маленький секрет: мы с жителями Стамбула и правительством Стамбула собираемся сделать что-то потрясающее рядом с собором Святой Софии в следующем году», — сказал Аль аш-Шейх на пресс-конференции.