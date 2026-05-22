«Не говори ничего о моей заднице. Тебе снова нужна девушка». Райан Гарсия ответил Топурии

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия в забавной форме ответил на заявление 29-летнего обладателя титула UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии.

«Да, ты странный тип — проведи собственное исследование и не говори ничего о моей заднице. Тебе снова нужна девушка, ты ведёшь себя очень странно», — написал Гарсия на своей странице в соцсети Х.

Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, а с 2023-го выступает в полусреднем весе. Гарсия имеет в своём рекорде 24 победы, из которых 20 были одержаны нокаутом, и два поражения.