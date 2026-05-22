Боец UFC Горимбо объявил о завершении карьеры после трёх поражений подряд

35-летний боец UFC из Зимбабве Темба Горимбо объявил о завершении карьеры.

«Я попытался стать кем-то и чем-то, но не преуспел. Я выложился по максимуму и отдал всё. Моей мечтой было стать чемпионом UFC. Если я не могу этого добиться, то предпочту уйти. Я попытался. Может быть, однажды я вернусь как тренер или менеджер. Спасибо всем, кто прошёл со мной этот путь», — написал боец на своей странице в социальных сетях.

На счету Горимбо 14 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах, в UFC его рекорд — 4-4. В трёх последних поединках он проиграл Висенте Луке, Джеремайе Уэллсу и Джонатану Микаллефу.