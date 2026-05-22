Камару Усман: Хабиб — это не Хабиб без Конора

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о роли ирландского бойца Конора Макгрегора в становлении бывшего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. По мнению Усмана, для того чтобы стать легендой, Хабибу нужен был «злодей», которого можно победить.

«Хабиб — это не Хабиб без Конора. Он является таковым благодаря своим талантам и тому, насколько он был хорош. Но тебе нужен был тот враг, тот плохой парень, которого нужно победить, чтобы достичь этого», — приводит слова Усмана Home of Fight в социальной сети Х.

Хабиб Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 поединков, одержав в них 29 побед. 13 из его побед были одержаны в UFC. Свой последний бой Хабиб провёл в 2020 году, победив американца Джастина Гэтжи.