Махачев, Чимаев, Оливейра и Пантожа получили максимальный уровень грэпплинга в игре UFC 6

Пресс-служба компании-разработчика видеоигр Electronic Arts опубликовала скриншоты новых четырёх бойцов, которые будут присутствовать в игре UFC 6. Среди них оказались действующий российский чемпион в полусреднем весе Ислам Махачев, экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра и экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Александр Пантожа.

У всех бойцов наивысшие пять звёзд по грэпплингу, а также дополнительные показатели (90+) — удары в клинче, контроль в партере и болевые приёмы.

