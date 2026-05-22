Александр Усик — Рико Верхувен: полный кард участников, список бойцов

Александр Усик — Рико Верховен: полный кард участников, список бойцов

23 мая в Египте, на территории комплекса пирамид в Гизе, пройдёт большой вечер профессионального бокса The Ring: Glory in Giza. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом турнира, в главном бою которого действующий чемпион мира по трём версиям в супертяжёлом весе и второй номер мирового рейтинга P4P Александр Усик будет защищать пояс WBC в поединке с титулованным кикбоксером Рико Верхувеном, на счету которого пока лишь один бой на профессиональном ринге.

Полный кард боксёрского турнира в Египте:

Александр Усик — Рико Верхувен — главный бой;
Хамза Шираз — Алем Бегич — соглавный поединок;
Шахрам Гиясов — Джек Кэттеролл;
Фрэнк Санчес — Ричард Торрес-младший;
Мидзуки Хирута — Май Солиман;
Басем Мамдух — Джамал Талли;
Махмуд Мобарк — Майкл Каляли;
Омар Хикал — Али Ссурункума.

