В ТКО объяснили, почему отказались от проведения боя Роузи — Карано в UFC

Президент и главный операционный директор компании TKO Group Holdings, владеющей UFC и WWE, Марк Шапиро объяснил, почему отказались от проведения боя Ронды Роузи и Джины Карано в UFC.

«Нам предлагали этот бой, и мы отказались. Это ни в коей мере не умаляет Netflix. Они отличные партнёры, и очевидно, что они знают, что делают. Они в бизнесе крупных событий. Им нужны большие зрелищные события, и они увидели, что это большое зрелищное событие. Мы же находимся в настоящем бизнесе ММА на постоянной и последовательной основе. Когда мы посмотрели на этот потенциальный матч, имейте в виду, что существует настоящее искусство и мастерство в составлении карда. Когда вы спросите Хантера Кэмпбелла и Дану Уайта, что они думают об этом матче до его проведения, ответ будет: «Этот бой закончится за 20 секунд». Они ошиблись на несколько секунд.

Я не думаю, что такой бой, особенно с учётом того, как он прошёл, действительно хорош для ММА. Особенно потому, что это Netflix, и у них невероятная глобальная аудитория. Заставить их посмотреть этот бой и думать, что вот что такое ММА, я не думаю, что это хорошо для спорта в долгосрочной перспективе. Мы видели это именно так и решили отказаться. Ничего не умаляя от легенды Ронды Роузи и её победы. Я гарантирую, что были невероятные цифры просмотров. Для нас это было скорее трюком, чем значимым событием ММА», — приводит слова Шапиро Clutch Points.