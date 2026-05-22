Рико Верхувен объяснил, почему решил уйти в бокс и готовится с дядей Тайсона Фьюри

Титулованный нидерландский кикбоксер Рико Верхувен высказался о своём уходе в бокс и работе с дядей Тайсона Фьюри Питером Фьюри перед поединком с Александром Усиком.

«Я занимался кикбоксингом с шести лет, и, когда я начал переход в бокс, мне было 36, это было в конце прошлого года. Конечно, я занимался боксом, но я занимался боксом для кикбоксинга. Для Питера [Фьюри] это было очень весело, потому что он тренировал меня и для бокса, и для кикбоксинга, но теперь он тренирует меня именно для бокса, так что ему очень весело. Приятно быть непредубеждённым и испытать себя.

Почему бокс? Как вы сказали, любопытство: могу ли я всё ещё делать это в таком возрасте? И как я могу погрузиться в мир бокса? И как я могу перейти к этому? И возможно ли это вообще в таком возрасте, когда так привычно наносить удары ногами и так далее? Я думаю, мы проделали довольно хорошую работу, и я продемонстрирую это миру в субботу», — приводит слова Верхувена MMAJunkie.