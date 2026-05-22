Александр Усик — Рико Верховен: результаты взвешивания

Рико Верхувен оказался почти на 12 кг тяжелее Александра Усика перед боем в Египте
В пятницу, 22 мая, в Гизе, Египет, прошла официальная церемония взвешивания участников главного боя боксёрского вечера, в рамках которого действующий чемпион мира по трём версиям в супертяжёлом весе и второй номер мирового рейтинга P4P Александр Усик будет защищать пояс WBC в поединке с титулованным кикбоксером Рико Верхувеном, на счету которого пока лишь один бой на профессиональном ринге.

23 мая 2026, суббота. 23:30 МСК
По результатам взвешивания Усик показал цифру в 233,3 фунта (105,82 кг), а его нидерландский оппонент Верхувен оказался почти на 12 кг тяжелее — 258,7 фунта (117,34 кг).

Сражение между атлетами пройдёт в субботу, 23 мая, и ориентировочно начнётся в 23:30 мск.

Александр Усик — Рико Верхувен: интриги минимум, но будет интересно!
