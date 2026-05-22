Эдди Хирн: победа Верхувена над Усиком — невозможная гора для восхождения

Промоутер Эдди Хирн заявил, что победа голландского кикбоксера Рико Верхувена над абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Александром Усиком практически невозможна на бумаге, но не исключил «одного из величайших апсетов в истории бокса».

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик — Рико Верхувен
23 мая 2026, суббота. 23:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Рико Верхувен

«Победа Рико Верхувена на бумаге — это невозможная гора для восхождения. Нет… я перефразирую. Для обычного человека. Но причина, по которой он сделал то, что сделал, в том, что он не обычный человек. Александр Усик — один из величайших не просто бойцов этого поколения, но и величайших примеров для любого молодого бойца, спортсмена с точки зрения трудовой этики и мышления. Я благодарю Усика и его команду за то, что они позволили Энтони Джошуа быть в этом лагере.

То, что я видел вблизи, — это причина, по которой он не побеждён и находится на вершине игры. Завтра вечером у этого человека, чьи руки как бёдра обычного человека, есть возможность, если честно, совершить один из величайших апсетов в истории бокса. Для него это может быть и не так… Но на бумаге это будет так, если он это сделает. Я скажу вам кое-что. Если что-то драматическое, что-то странное и должно случиться, это случится у подножия пирамид в Египте», — приводит слова Хирна ESPN.

