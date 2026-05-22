Рико Верхувен рассказал, почему может доставить сложности Александру Усику

37-летний именитый нидерландский кикбоксер тяжёлой весовой категории, выступающий на профессиональном уровне начиная с 2004 года, Рико Верхувен объяснил, почему может создать сложности действующему чемпиону мира по трём версиям в супертяжёлом весе и второму номеру мирового рейтинга P4P Александру Усику.

«Я привношу то, чего он раньше не видел, потому что он сталкивался только с боксёрами. Они занимались боксом всю свою жизнь, а я нет. Так что у меня совершенно другой подход. Как вы сказали, на то воля божья, так что посмотрим в субботу. Пусть победит сильнейший», — приводит слова Верхувена издание MMAJunkie.