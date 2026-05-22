Оверим посоветовал Верхувену избегать боя с Нганну

Бывший претендент на титул UFC Алистар Оверим посоветовал голландскому кикбоксеру Рико Верхувену избегать боя с экс-чемпионом в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

«Я думаю, против Фрэнсиса у него практически не будет шансов. Просто потому, что ему не хватает борьбы и приёмов. Он же не тренирует это, правильно? На развитие этих навыков требуются годы, и это нельзя недооценивать. Я думаю, он и его команда приняли мудрое решение держаться подальше от ММА, потому что ты просто не сможешь наверстать годы опыта за один тренировочный лагерь. Фрэнсис Нганну — полностью запретная зона. Держитесь подальше от этого. Фрэнсис умён. Он просто выиграет бой, и это будет даже не сложный бой», — приводит слова Оверима MMA Junkie.