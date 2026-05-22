«Первая цель — победить». Рико Верхувен — о задачах на бой с Александром Усиком

37-летний именитый нидерландский кикбоксер тяжёлой весовой категории, выступающий на профессиональном уровне начиная с 2004 года, Рико Верхувен заявил, что верит в победу над действующим чемпионом мира в трёх версиях в супертяжёлом весе и вторым номером мирового рейтинга P4P Александром Усиком.

«Первая цель — победить. Как мы победим? Посмотрим. Если нокаутом, значит, нокаутом. Если решением, значит, решением. Если дело дойдёт до решения и я одержу победу, то… вау. Я столкнулся с лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории на протяжении многих лет и победил его за 12 раундов. Он попробовал всё, но не смог победить меня. Это было бы пределом мечтаний», — приводит слова Верхувена с пресс-конференции издание MMAJunkie.