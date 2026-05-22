Пратес сделал прогноз на бой Макгрегора и Холлоуэя

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Карлос Пратес рассказал, что не испытывает больших ожиданий относительно грядущего поединка ирландской суперзвезды Конора Макгрегора с американцем Максом Холлоуэем, который состоится 11 июля на UFC 329. По мнению Пратеса, который сам рассматривался в качестве потенциального соперника для ирландского бойца, шансы на успех у Макгрегора невелики.

«Нет, я думаю, Холлоуэй победит. Я большой фанат Макса Холлоуэя. Он дерётся чаще, а Макгрегор не выходил в клетку пять лет. Поэтому я не думаю, что он победит Макса Холлоуэя», — приводит слова Пратеса Bloody Elbow.