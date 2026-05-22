«Дивизион умер». Эксперт заявил, что нынешняя Роузи победила бы многих женщин в UFC

Эксперт и аналитик ММА Джед Мешью высказался о женском дивизионе ММА, ответив, как бы там сейчас выступила Ронда Роузи после победы над Джиной Карано.

«Я хочу быть предельно ясным: всё, что я сейчас скажу, НЕ является результатом того, что я под большим впечатлением от победы Роузи над Карано, а является констатацией вымирающего состояния женского легчайшего дивизиона UFC. Промоушен позволил этому дивизиону умереть.

Вот что касается Роузи: как бы вы её ни не любили и как бы ни был ограничен её арсенал, Роузи всё ещё одна из величайших женщин-бойцов всех времён, и даже в этом возрасте она лучший спортсмен, нежели большинство дивизиона. Роузи — настоящая спортсменка мирового класса, с уникальным и опасным набором навыков и в целом способностью действительно наносить удары с мощью. Уже это делает её угрозой для всех, кроме самой верхушки женского легчайшего дивизиона прямо сейчас.

Я не стал бы ставить на это свою жизнь, но я думаю, что у Роузи есть хорошие шансы побить почти всех в нижней части текущего топ-10 UFC, а также некоторых в верхней его части. Фактически единственные бойцы, которых я с уверенностью выбрал бы для победы над Роузи, — это Кайла Харрисон (полная резня) и Ракель Пеннингтон (достаточно выносливая и способная). Джулианна Пенья была бы фаворитом, и по праву, но её тоже задушила Жермейн де Рандами; Ронда могла бы бросить её и закончить бой.

Печальная реальность такова, что женский легчайший дивизион практически умер за последние годы, и промоушен, кажется, доволен тем, что оставляет всё как есть. Рейтинговые бои женского легчайшего дивизиона в прелимах для кардов на «APEX», ради всего святого! Я даже думаю, что, когда Кайла уйдёт на пенсию, UFC может вообще закрыть весь дивизион. Драматическое падение для того, что когда-то было главным женским дивизионом в спорте», — написал Мешью в колонке на MMA Fighting.