39-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик отказался называть себя величайшим боксёром.

«Я уже многого добился, но не сижу и не говорю: «Я величайший». Не ставлю себя на пьедестал. Пусть люди сами решают. Я просто делаю свою работу: тренируюсь, сражаюсь, делаю всё возможное, чтобы победить», — приводит слова Усика портал ESPN.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.