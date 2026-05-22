Порье дал прогноз на бой Сен-Дени — Пимблетт

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье выразил уверенность в том, что англичанин Пэдди Пимблетт сможет победить француза Бенуа Сен-Дени. Их поединок состоится 12 июля на турнире UFC 329.

«Оба парня — отличные бойцы. Но я просто сравниваю их с [Джастином] Гэтжи. Думаю, если бы Бенуа дрался с Гэтжи, Джастин отправил бы его в нокаут. Пэдди выдержал удары Гэтжи и продолжил идти вперёд. Просто не знаю, сможет ли Сен-Дени перевести его. Думаю, Пэдди будет лучше в стойке. У Бенуа, может быть, мощная ударная техника, и он не боится рисковать: будет идти на тебя, приближаться к твоему лицу и подставляться под удары, чтобы донести свой. Я просто думаю, что Пэдди немного лучше в стойке», — приводит слова Порье портал Bloody Elbow.