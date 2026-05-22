«Клоунада и цирк». Экс-чемпион UFC резко раскритиковал проведение турнира в Белом доме

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе американец Бенсон Хендерсон резко раскритиковал проведение турнира UFC в Белом доме, который пройдёт 15 июня.

«Мне кажется, что Белый дом не должен превращаться в поле для зрелища. А теперь они превращают его в настоящую клоунаду, которая может быть интересна, если вам нравятся цирки. Есть причина, по которой мы ходим на эти развлекательные мероприятия, но они должны проходить в подобным им местах.

Мне кажется, что самые почётные места в нашей стране не должны превращаться в арены для зрелищ, в клоунаду. Я точно не буду смотреть это по телевизору… Мне немного грустно от этого. Я рад, что работал в UFC и внёс свой вклад в развитие смешанных единоборств, в их легитимизацию.

В UFC организовывали мне туры в Индию, в Мексику, в разные другие страны, где я выступал как посол смешанных единоборств. Так что я внёс свой вклад в популяризацию традиционных боевых искусств. Но превращать это в зрелище, в шоу, в клоунаду, в цирк в Белом доме… Это несправедливо по отношению к смешанным боевым искусствам.

Но, опять же, у каждого своё мнение, и кому какое дело. Однако мне немного грустно от того, что UFC заявилась в Белый дом, чтобы, так сказать, очернить его. К этому месту нужно относиться с некоторым почтением. Так не принято, это выше моего понимания», — приводит слова Хендерсона портал talkSPORT.