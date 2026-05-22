Камару Усман не включил ни одного россиянина в топ величайших бойцов в истории ММА

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) нигериец Камару Усман назвал собственный топ величайших бойцов в истории смешанных единоборств, сообщает аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Топ величайших бойцов в истории ММА по версии Камару Усмана:

1. Деметриус Джонсон.

2. Жорж Сен-Пьер.

3. Джон Джонс.

4. Андерсон Силва.

В последнем бою, который прошёл 15 июня в Атланте (штат Джорджия, США) и стал главным событием турнира UFC on ESPN 69, Усман разделил октагон с американцем Хоакином Бакли. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Камару единогласным решением судей.