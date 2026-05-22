Кроуфорд дал прогноз на бой Усик — Верхувен

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд поделился мыслями насчёт предстоящего боя за титул WBC в супертяжёлом весе между непобеждённым украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном. Их противостояние станет главным событием большого вечера бокса в Гизе (Египет), который пройдёт 23 мая.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик — Рико Верхувен
23 мая 2026, суббота. 23:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Рико Верхувен

«Мы с Александром всегда уважали друг друга с первого дня знакомства. С нетерпением жду возможности поддержать его в субботу. Думаю, он выйдет на ринг и сделает всё, что захочет. Рико сначала будет доставлять сложности, но Усик с ним довольно быстро разберётся. Александр находится под давлением с тех пор, как стал чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, с тех пор, как перешёл в супертяжёлый вес, с тех пор, как победил Фьюри. И он привык к этому давлению», — сказал Кроуфорд в интервью журналу The Ring.

