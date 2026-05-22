Усик провёл финальную битву взглядов с Верхувеном перед боем за титул WBC в Египте

39-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик провёл в Большом египетском музее финальную битву взглядов с экс-чемпионом Glory нидерландцем Рико Верхувеном в преддверии боя, который состоится в эту субботу, 23 мая, в Египте на фоне пирамид Гизы. На кону противостояния будет стоять пояс WBC.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.

Верхувен считается одним из величайших кикбоксёров всех времён. Нидерландец удерживал титул чемпиона Glory в тяжёлом весе 4220 дней, что эквивалентно более чем 11 годам, одержав 26 побед подряд под эгидой Glory в качестве чемпиона. Кроме того, Верхувен является рекордсменом организации по количеству побед в титульных боях (14).