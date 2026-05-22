«Это кто вообще?» Махачев высмеял дизайн своего персонажа в игре UFC 6

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев высмеял дизайн своего персонажа в игре UFC 6.

«Это кто вообще?» — подписал фото Махачев, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.