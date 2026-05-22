Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Аспиналл сообщил, что всё ещё не может спарринговать из-за травмы глаза

Аспиналл сообщил, что всё ещё не может спарринговать из-за травмы глаза
Комментарии

33-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл сообщил, что врачи пока не допустили его к спаррингам из-за неокончательного восстановления его глаза.

«Недавно я прошёл медицинское обследование. Мне казалось, что врачи сразу дадут разрешение на спарринги, но они сказали, что придётся подождать ещё пару месяцев. Я просто жду, потому что клеткам в глазу требуется больше времени на восстановление. Как только они восстановятся, всё будет в порядке», — приводит слова Аспиналла портал MMA Fighting.

Напомним, Аспиналл получил травму глаза в бою с французом Сирилем Ганом. Представитель Франции неоднократно наносил тычки в глаза Тома, в результате чего англичанин был не в состоянии продолжать бой. Поэтому рефери остановил поединок и их противостояние было признано несостоявшимся.

Материалы по теме
Аспиналл назвал победителя в бою Перейра — Ган
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android