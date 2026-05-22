Аспиналл сообщил, что всё ещё не может спарринговать из-за травмы глаза

33-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл сообщил, что врачи пока не допустили его к спаррингам из-за неокончательного восстановления его глаза.

«Недавно я прошёл медицинское обследование. Мне казалось, что врачи сразу дадут разрешение на спарринги, но они сказали, что придётся подождать ещё пару месяцев. Я просто жду, потому что клеткам в глазу требуется больше времени на восстановление. Как только они восстановятся, всё будет в порядке», — приводит слова Аспиналла портал MMA Fighting.

Напомним, Аспиналл получил травму глаза в бою с французом Сирилем Ганом. Представитель Франции неоднократно наносил тычки в глаза Тома, в результате чего англичанин был не в состоянии продолжать бой. Поэтому рефери остановил поединок и их противостояние было признано несостоявшимся.