«Я готов, Жадное пузо». Усик — о трилогии с Фьюри

39-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик сообщил о готовности провести третий бой против именитого британца Тайсона Фьюри.

«Да, я могу это понять [неспособность Фьюри оставаться на пенсии]. Когда ты столько лет живёшь и дышишь боксом, очень трудно просто отключиться. Тайсон — именно такой человек, у него сильный характер. Это не первый раз, когда он уходит на пенсию, и не первый раз, когда он возвращается. Я это понимаю. Но если кто-то возвращается, он должен быть по-настоящему готов. Я готов, Жадное пузо. И скучал по тебе, мой друг. Ты там в порядке?» — приводит слова Усика журнал The Ring.