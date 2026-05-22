Пратес выбрал победителя в бою Руффи — Чендлер

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес дал прогноз на предстоящий бой между девятым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг соотечественником Маурисио Руффи и бывшим претендентом на титул UFC в лёгком весе американцем Майклом Чендлером. Их противостояние состоится 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250.

«Руффи очень умный и сообразительный. Я уверен, что Маурисио отлично справится [с Майклом]. Думаю, Руффи победит Чендлера. Я с нетерпением жду этого боя», — приводит слова Пратеса портал AgFight.

Маурисио имеет в своём профессиональном рекорде 13 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и два поражения.