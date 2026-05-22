Чемпион UFC заявил о желании подраться с одним из игроков ХК «Вегас Голден Найтс»

35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американец Шон Стрикленд заявил о желании подраться с одним из игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс».

«Я правда хочу побить хоккеиста… Этого мне очень хочется, но, чтобы было по-честному, надо сделать это на льду, лол. Эй, «Вегас Голден Найтс», выберите своего чемпиона [для драки со мной]», — написал Стрикленд на своей странице в социальной сети Х.

В профессиональном рекорде Стрикленда в смешанных единоборствах 31 победа, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА американский боец дебютировал в марте 2008 года.