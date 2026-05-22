Кроуфорд отреагировал на анонс боя Сауля Альвареса с непобеждённым Мбилли за пояс WBC

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд поделился мыслями насчёт предстоящего боя между именитым мексиканцем Саулем Альваресом и непобеждённым французом камерунского происхождения Кристианом Мбилли. На кону противостояния будет стоять титул WBC в весовой категории до 76,2 кг. Бой пройдёт 12 сентября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Думаю, это будет отличный бой. Мбилли окажет на Канело большое давление, и нам нужно посмотреть, в какой форме он выйдет на этот бой. Сауль — великий боксёр, и я с нетерпением жду, когда он вернётся на ринг. С удовольствием посмотрю этот бой.

Канело не захочет завершить карьеру после поражения, как это случилось со мной, поэтому я вижу, что он желает вернуться, доказать, что по-прежнему является чемпионом, и сделать то, что он хотел сделать в боксе, а потом – уйти на своих условиях», — приводит слова Кроуфорда портал BoxingScene.