Сауль Альварес провёл первую дуэль взглядов с Кристианом Мбилли на фоне египетских пирамид

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес провёл на фоне египетских пирамид первую дуэль взглядов с непобеждённым французом камерунского происхождения Кристианом Мбилли в преддверии боя, который пройдёт 12 сентября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону противостояния будет стоять титул чемпиона мира WBC в весовой категории до 76,2 кг.

Сауль имеет в своём рекорде 63 победы, из которых 39 были одержаны нокаутом, три поражения, а два поединка были признаны ничьей решением судей.

Мбилли, в свою очередь, в своём профессиональном рекорде в боксе имеет 30 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, ни одного поражения, а один поединок был признан ничьей.