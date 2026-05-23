Кроуфорд поборолся с Джеем Опетайей на фоне египетских пирамид

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд поборолся с не имеющим поражений действующим обладателем чемпионского титула Zuffa Boxing в полутяжёлом весе новозеландцем Джеем Опетайей на фоне египетских пирамид.

В минувшем году Кроуфорд заявил о завершении профессиональной карьеры в боксе. Он покинул спорт, будучи непобеждённым боксёром, с рекордом 42-0. Ему удалось стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях.

Джею 30 лет. Новозеландский атлет имеет в своём профессиональном рекорде 30 побед, из которых 23 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.