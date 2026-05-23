Сланов: если Усик в ближайшее время не уйдёт, то его побьют молодые ребята

Известный российский тренер по боксу Виталий Сланов выразил уверенность в том, что 39-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик должен вскоре завершить карьеру в спорте, иначе он потерпит поражение от представителей нового поколения бокса.

«Если Усик в ближайшее время не уйдёт, то его побьют молодые ребята. Есть Итаума. Со временем появятся ещё молодые ребята. Возраст не обманешь. У Усика была великая карьера. Но всё нужно вовремя и красиво завершать. Как Леннокс Льюис», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.