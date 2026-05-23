Сланов: если бы у Бивола был удар, его можно было бы ставить вровень с Костей Цзю

Известный российский тренер по боксу Виталий Сланов лестно высказался в адрес бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе соотечественника Дмитрия Бивола.

«То, что Бивол дерётся в России, – это большое событие для всего российского боксёрского мира. Это нужно понимать. Дмитрий – классный боксёр. Один из сильнейших – это однозначно. Он наравне с Артуром Бетербиевым. Один из сильнейших российских боксёров за всю историю. Супер. Это имеет большое значение для нашей боксёрской семьи. На данный момент он один из сильнейших бойцов страны. Вообще, если бы у Бивола был бы ещё и удар, его можно было бы ставить вровень с Костей Цзю. Ну и оппозиция у Кости была в разы сильнее», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

