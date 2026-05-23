«80 на 20». Сланов поделился прогнозом на бой Бивола и Айферта

Известный российский тренер по боксу Виталий Сланов дал прогноз на предстоящий бой между бывшем абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе соотечественником Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом. Их противостояние пройдёт 30 мая в Екатеринбурге.

«Айферт, конечно, не противник для Бивола. Если ничего случайного не произойдёт. Дмитрий – высококлассный боксёр с отличной школой. Он сейчас на пике. Хотя и был перерыв. Но, думаю, у него не должно возникнуть проблем. Айферта вообще никогда не видел. Но сейчас посмотрю – чисто из-за Бивола. Думаю, Дмитрий разберётся с ним. В процентном соотношении – 80 на 20 в пользу Бивола», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.