«Один из величайших». Канело — об Усике

Бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес лестно высказался в адрес 39-летнего непобеждённого обладателя титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика.

«Я люблю Усика. Сейчас, как мне кажется, он один из величайших. И Александр — хороший парень. Я всегда наслаждаюсь временем, когда получаю возможность увидеться с ним. Он очень дисциплинированный, и я рад тому, что знаю его лично», — сказал Альварес в интервью DAZN.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.

