Мейвезер подал судебный иск на своего бывшего менеджера на сумму $ 175 млн
49-летний бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший подал судебный иск на своего бывшего менеджера Джона Рехница на сумму $ 175 млн. Об этом сообщает портал ESPN со ссылкой на официальные документы, поданные в суд Нью-Йорка.

По мнению Мейвезера, Рехниц на протяжении нескольких лет выстраивал с ним отношения, чтобы завоевать его доверие. Затем, предположительно, используя свою консультативную роль, он переводил деньги Флойда на счета в компании Frist Apex Ventures.

В иске выдвигается множество претензий, в том числе:

  • 1 июля 2024 года был осуществлён банковский перевод на сумму $ 7,5 млн в компанию Frist Apex для инвестиций на 12 месяцев, однако инвестиции так и не были сделаны, а первоначальные средства так и не были возвращены;
  • несанкционированное распределение денег Мейвезера компании Frist Apex, включая $ 15 млн, полученных в качестве компенсации от риэлторской компании по указанию Рехница;
  • отдельный кредит на сумму более $ 8,8 млн из общего кредита в $ 16,4 млн, предоставленного под залог четырёх объектов недвижимости Мейвезера, был передан компании Frist Apex без объяснения причин. Компании Mayweather Promotions было выделено всего $ 2,5 млн;
  • эти $ 2,1 млн из $ 8,2 млн, выделенных на рефинансирование одного из объектов недвижимости Флойда в Лас-Вегасе, были отправлены компании Frist Apex «по указанию Рехница и без разрешения г-на Мейвезера»;
  • Рехниц перенаправил задаток в размере $ 1 млн, согласованный с Мейвезером для покупки недвижимости в Нью-Йорке в 2025 году, на оплату услуг ювелира, и в результате сделка по приобретению недвижимости так и не состоялась;
  • Рехниц заложил ювелирные украшения Мэйвезера на сумму почти $ 100 млн двум ювелирам из Майами всего за $ 13 млн. Согласно иску, «значительная часть заложенных украшений» остаётся у ювелиров, и Мейвезеру не был предоставлен отчёт. Была представлена ​​переписка, в которой утверждается, что один из ювелиров, участвовавших в обещании выплатить $ 100 млн, потребовал, что в случае неполучения платежа начнёт распродажу товаров, на что Рехниц якобы согласился без разрешения Мейвезера;
  • утверждается, что по предложению Рехница Мейвезер подписал договор купли-продажи своего самолёта Gulfstream IV 1996 года выпуска, при этом покупатель не был указан. Мейвезер заявляет, что не знает, кто купил самолёт, и что деньги от продажи были использованы для «обязательств, связанных с Bugatti, и были перенаправлены в Frist Apex», при этом Флойду деньги не были переданы.

Дата первого судебного разбирательства по данному делу пока не оглашена.

