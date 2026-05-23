Топурия выбрал победителя в бою Макгрегор — Холлоуэй

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия дал прогноз на предстоящий бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем. Их поединок станет главным событием турнира UFC 329.

«Не думаю, что Конор будет намного слабее Макса только потому, что он давно не выходил в октагон. Они сцепятся друг с другом, как два маленьких котёнка. Знаете, как котята игриво дерутся? Вот так же будет и здесь… Но я думаю, что победит Конор. В конце концов, они уже дрались однажды, и Конор выиграл. Он может победить и в этот раз. Конор должен победить. По правде говоря, если бы вы спросили меня, за кого я болею, то бы сказал, что за Макгрегора», — приводит слова Топурии аккаунт KirmiziKoseMMA в социальной сети Х.