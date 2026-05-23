Райан Гарсия: у меня есть все возможности стать лицом бокса

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Райан Гарсия выразил уверенность в том, что может стать лицом бокса.

«Теперь я чемпион мира. Конечно, я бы хотел продолжать драться и популяризировать бокс. Я веду за собой целое поколение молодых бойцов, которые стали популярными, а теперь ещё и стали чемпионами мира. Так что у меня есть все возможности стать лицом бокса, но теперь мне нужно доказать это своей преданностью делу и всеми предстоящими боями», — приводит слова Гарсии портал Bad Left Hook.

Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, а с 2023-го выступает в полусреднем весе. Гарсия имеет в своём рекорде 24 победы, из которых 20 были одержаны нокаутом, и два поражения.

