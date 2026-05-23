«Мне нечего выигрывать». Кроуфорд исключил возобновление карьеры в боксе

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд исключил возможность своего возвращения в профессиональный бокс.

«Это часть бокса: когда ты уходишь из спорта, но у тебя ещё много сил, они всегда хотят, чтобы ты вернулся. Мне нечего доказывать и нечего выигрывать, поэтому я рад, что ушёл из спорта. Считаю, что не нужно отдавать всё, нужно оставить что-то про запас… чтобы потом использовать это для чего-то другого. Я доволен своим решением и счастлив на пенсии», — сказал Кроуфорд в интервью журналу The Ring.

В минувшем году Кроуфорд заявил о завершении профессиональной карьеры в боксе. Он покинул спорт, будучи непобеждённым боксёром, с рекордом 42-0. Ему удалось стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях.