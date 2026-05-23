Александр Усик — Рико Верхувен: ориентировочное время начала боя — 23:30 мск

Сегодня, 23 мая, в Египте пройдёт масштабный вечер бокса, главным событием которого станет поединок между непобеждённым обладателем титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом Glory нидерландцем Рико Верхувеном. На кону будет стоять пояс WBC. Ориентировочное начало боя — 23:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка.

Усик дебютировал в профессионалах в ноябре 2013 года, на его счету 24 победы (15 досрочно) без поражений. Верхувен удерживал титул чемпиона Glory в тяжёлом весе 4220 дней — более 11 лет, одержав 26 побед подряд в организации, боксёр является рекордсменом по количеству побед в титульных боях (14).