Михаэль Айферт прибыл в Россию на бой против Дмитрия Бивола

Немецкий боксёр полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Михаэль Айферт прибыл в Екатеринбург для поединка с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе россиянином Дмитрием Биволом за звание объединённого чемпиона мира.

«Я рад прилететь в Россию, последний раз я был здесь в 2017 году. На мой поединок приедут родители, бабушка и дедушка и также двоюродный брат. Сейчас отдохну, поддержу вес, сгонять почти не нужно», — приводит слова Айферта пресс-служба RCC.

Корни немецкого боксёра российские — одна сторона его семьи из Нижнего Тагила.

Сражение между 28-летним немцем и 35-летним россиянином пройдёт в субботу, 30 мая, в Екатеринбурге на «УГМК-Арене».