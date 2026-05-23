Диетолог Усика оценила форму Александра перед боем с Рико Верхувеном

Диетолог непобеждённого обладателя титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе Александра Усика Екатерина Толстикова рассказала о физической форме боксёра перед боем с нидерландцем Рико Верхувеном.

«Александр — это пример для всех спортсменов. Это очень дисциплинированный человек, и в целом нет такого, чтобы я что-то запрещала или разрешала. Есть стратегия, которая реализуется относительно определённых целей. Наша цель — функциональная, энергетическая, и в плане здоровья, и в плане поддержания веса. Именно мышечной ткани, чтобы не было большого количества жировой. И поэтому всё, что прописывали ему в плане питания, что готовил повар, — он всё выполнял. Конечно, у него есть какие-то определённые предпочтения, но уже за столько лет мы плюс-минус всё это знаем. Чередуем продукты, они не выходят за пределы полезности или «здоровости».

Говорят, что он не молодеет, но мне кажется, что это ложное замечание, потому что паспортный возраст не совсем равен тому, что умеет Александр и какие у него показатели в сфере здоровья. Считаю, что он может ещё очень долго работать в том состоянии, в котором сейчас. Поэтому и рацион так же направлен именно на поддержку его состояния, энергии, функциональности, профилактики различных проблем, которые могут возникать», — приводит слова Толстиковой издание «Суспільне Спорт».