Илия Топурия назвал условия, при которых проведёт поединок с Конором Макгрегором

Чемпион в лёгком весе UFC Илия Топурия высказался о возможном поединке с легендарным ирландцем Конором Макгрегором.

«У них будет бой в стойке, думаю, чисто ударный. Мы не увидим никакой борьбы или работы в партере. Не думаю, что Конор намного хуже Макса. Они, вероятно, просто будут рубиться как два котёнка, просто касаясь руками и прощупывая друг друга. Я думаю, Конор победит, они уже дрались один раз, и Конор выиграл. В этот раз он мог бы побить его — он должен побить его. На самом деле если вы спросите меня, кого я хочу видеть победителем и чья победа лучше для меня, то это Конор, потому что, если он выиграет и проведёт ещё один бой, возможно, мы сможем сразиться друг с другом.

Но если бы мне сейчас предложили подраться бы с ним — я бы отказался. Потому что сейчас он ничего не может дать мне. Я понимаю, что есть много людей на нашей планете, которые хотели бы увидеть это сражение, но, на мой взгляд, существует хороший список других соперников, бои с которыми вышли бы интереснее, чем с нынешним Конором. Но кто знает, что будет в случае его победы над Максом», — приводит слова Топурии ESPN.

