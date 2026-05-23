Двалишвили поймал на болевой приём 120-килограммового бодибилдера Ларри Уилса за 10 секунд

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили провёл грэпплинговую схватку с пауэрлифтером и бодибилдером Ларри Уилсом в пятницу, 22 мая, поймав его на болевой приём за 10 секунд.

Известно, что неделей ранее спортсмены также спарринговались друг с другом. После этого Уилс, чей вес составляет около 120 килограммов, дополнительно тренировал борьбу, что позволило ему продержаться около 10 секунд, прежде чем Двалишвили поймал его на болевой приём.

В последнем поединке в UFC Мераб разделил октагон с россиянином Петром Яном. Их бой возглавил турнир UFC 323, который прошёл 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Петра единогласным решением судей. Для бойцов это был реванш.

