Россиянин Евгений Курданов одержал очередную победу в BKFC

В ночь на 23 мая в калифорнийском городе Палм-Дезерт состоялся очередной турнир промоушена по боям на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) под номером 89. В главном карде свой поединок провёл 31-летний россиянин Евгений «Моряк» Курданов.

Соперником Евгения стал 29-летний американец Эрик Лопес. Курданов одержал победу во втором раунде техническим нокаутом после того, как во второй раз за поединок отправил своего оппонента в нокдаун.

Для Курданова эта победа стала шестой в промоушене при трёх поражениях. Лопес потерпел своё пятое поражение при трёх поражениях.

Предыдущий поединок Евгений провёл в BKFC в ноябре 2025-го и потерпел поражение.

